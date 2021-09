Covid: Zingaretti visita centro militare per l'emergenza a Roma, "servizio all'avanguardia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, questa mattina ha visitato la struttura militare VIII Cerimant per l'emergenza Covid, in via Prenestina a Roma. Si tratta dell'hub logistico della Protezione civile della Regione Lazio, allestito all'interno di un'area messa a disposizione dall'Esercito italiano nel comprensorio militare di Tor Sapienza. Il governatore ha salutato i volontari della Protezione civile del Lazio, accompagnato dal capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio e dal direttore dell’agenzia di Protezione civile regionale, Carmelo Tulumello. Durante la visita sono state presentate le strategie di sviluppo per il potenziamento della capacità operativa del sistema di coordinamento del volontariato, il rafforzamento del dispositivo di pronto impiego della colonna mobile ed il miglioramento della preparazione tecnica ed addestrativa del volontariato. "E' un servizio all'avanguardia e ringrazio l'esercito - ha detto Zingaretti -. Questo è un esempio virtuoso che dimostra quanto sia importante questa collaborazione. Voi - ha aggiunto Zingaretti - siete stati i coprotagonisti assoluti, insieme ai colleghi della sanità, della più grande battaglia per la sicurezza del secondo dopoguerra nella storia della nostra democrazia". (segue) (Rer)