Covid: Zingaretti visita centro militare per l'emergenza a Roma, "servizio all'avanguardia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma e il Lazio sono stati la prima città e Regione ad avere Covid: da Wuhan a via Cavour. Io per qualche minuto ho avuto paura perché i picchi più alti di morti nel mondo avvenivano nelle grandi città, con fosse comuni a New York e Rio de Janeiro. Abbiamo reagito grazie a voi in maniera straordinariamente attiva per contrastare il Covid giocando d'anticipo". Zingaretti, ha poi dichiarato che presto "ci sarà un bando per nuovi 90 pickup, nuovi mezzi per l'antincendio e nel nuovo bilancio investiremo nuove risorse per l'associazionismo e la protezione civile". Anche il capo della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio ha riconosciuto l'efficienza del sistema regionale: "I volontari della Regione Lazio hanno fatto un percorso e oggi quando ai tavoli parla la Protezione Civile del Lazio è come quando in l'Italia parla in Europa: ha il suo peso". Infine, Zingaretti ha annunciato che la prossima settimana sarà inaugurata la sala 2 del Nue 112 e "saremo la prima Regione italiana che coprirà il 100 per cento popolazione col servizio 112 di emergenza", ha concluso. (Rer)