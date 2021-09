Malta-Libia: ministri Salute, firmati accordi per cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute del governo di unità nazionale della Libia, Ali al Zanati, ha firmato degli accordi di cooperazione con l’omologo maltese, Chris Fearne, nell’ambito della visita di una delegazione libica guidata dal primo ministro Abdulhamid Dabaiba nella capitale maltese La Valletta. Secondo un comunicato dell’ufficio stampa del premier libico, gli accordi prevedono una cooperazione tra i due Paesi per la gestione degli ospedali e dei centri sanitari libici. In particolare gli accordi stabiliscono l’invio di pazienti libici negli ospedali maltesi per il trattamento di specifiche patologie. Le due parti hanno inoltre concordato la presenza di alcuni consulenti maltesi a Tripoli, Bengasi e altre città per eseguire interventi chirurgici di complessità elevata.(Lit)