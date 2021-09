Iraq: Al Kadhimi, in atto rigorose misure di sicurezza per garantire svolgimento elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno messe in atto “rigorose” misure di sicurezza per garantire un corretto svolgimento delle prossime elezioni previste per il 10 ottobre. Lo ha dichiarato il primo ministro iracheno, Mustafa al Kadhimi, durante una sessione straordinaria del Consiglio dei ministri. "Esattamente tra 29 giorni, avranno luogo le elezioni parlamentari anticipate, che rappresentano l'unica soluzione ai problemi dell'Iraq", ha dichiarato il premier, evidenziando la presenza di tutti i requisiti necessari a garantire un corretto processo elettorale, che avverrà “sotto il monitoraggio internazionale”.(Res)