Roma: arrestato spacciatore a Formello

- I carabinieri della Stazione Roma La Storta, nell’ambito dei quotidiani servizi di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, sono intervenuti nei pressi di Formello, dove si stava aggirando - con fare sospetto - un italiano di 51 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti specifici. I carabinieri hanno deciso di controllarlo e di estendere le verifiche anche nella sua abitazione: durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di 11 grammi di cocaina e 120 euro in contanti, oltre al materiale utile al confezionamento delle singole dosi. Il 51enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.(Rer)