- Lega da sempre e per sempre contro la svendita delle spiagge, delle concessioni e del mare italiano, come vorrebbe imporre Bruxelles. Se qualche ministro PD ci riproverà, la Lega si opporrà, ovunque e comunque. No alla Bolkestein, sì al lavoro. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (Rin)