Grecia: premier Mitsotakis, governo preparerà interventi per sviluppo economico

- Il governo greco intende realizzare una serie di interventi per stimolare la crescita grazie a maggiori investimenti, in particolare nel digitale e nella transizione ecologica. Lo ha affermato il premier ellenico Kyriakos Mitsotakis in un intervento pubblico, come riferisce l’agenzia di stampa “Ana Mpa”. Tali interventi verranno presentati dal capo del governo alla 85ma Fiera internazionale di Salonicco. "Questo sviluppo dovrebbe avere caratteristiche diverse dallo sviluppo che abbiamo vissuto in passato”, ha affermato Mitsotakis. L’esecutivo di Atene “non ha esitato a spendere risorse significative per proteggere il Paese di fronte a una crisi sanitaria ed economica senza precedenti”, ha aggiunto. Il premier ha chiesto agli imprenditori di avere fiducia nel governo greco ma anche nelle prospettive dell'economia nazionale, che ha definito "di buon auspicio". "Potrebbero esserci ancora preoccupazioni, ma posso dirvi con assoluta certezza che siamo all'inizio di un grande, importante ciclo di sviluppo per il nostro Paese. La grande sfida per il governo è che questo sviluppo riguardi tutti, specialmente le nuove generazioni". (Gra)