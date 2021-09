Autostrade: allacciamento A24 Roma Teramo-A1 Milano Napoli, chiusure notturne immissione A1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza bordo ponte del viadotto "Val Freghizia", in orario notturno, per chi proviene da Roma est, sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dalla A24 Roma-Teramo immette sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze: dalle 2:00 alle 6:00 di martedì 14 settembre; dalle 22:00 di venerdì 17 alle 6:00 di sabato 18 settembre. In alternativa, si consiglia di seguire le indicazioni per Tivoli e riprendere la A1 verso Firenze. Lo comunica Autostrade per l'Italia. (Com)