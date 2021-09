11 settembre: Zingaretti, non dimentichiamo, nostro pensiero va ancora a vittime e famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti ricordiamo dove eravamo l’11 settembre di 20 anni fa quando i terroristi colpirono gli Stati Uniti. Non dimentichiamo e ancora una volta il nostro primo pensiero va alle vittime e alle loro famiglie, ai soccorritori, a chi in tutti questi anni ha creduto giusto difendere le democrazie e ha combattuto e si è impegnato per questo". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. (Rer)