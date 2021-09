Roma: controlli anti Covid, chiusi due locali a piazza Navona e uno a San Lorenzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche a San Lorenzo, diversi sono stati gli esercizi commerciali controllati dagli agenti del commissariato San Lorenzo, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone della movida. Giovedì scorso è stata sottoposta a controllo amministrativo un'attività in via Tiburtina dopo che gli agenti hanno visto transitare nella via due avventori intenti a consumare un panino con 2 birre. Durante le verifiche, è emerso che il titolare non era in possesso della Scia per esercizio di vicinato ed è stata pertanto sanzionato. E' stata inoltre contestata la violazione all'ordinanza sindacale poiché non sospendeva la vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche dalle ore 18:00 alle ore 07:00 del giorno successivo con sanzione di 400,00 euro e chiusura provvisoria per 3 giorni dell'attività. Ieri pomeriggio invece, gli agenti dello stesso commissariato, unitamente a personale dell'Arma dei Carabinieri, nell'ambito dei medesimi servizi, hanno proceduto al controllo di 100 persone e 24 attività commerciali, a fronte delle quali un giovane è stato sanzionato per ubriachezza molesta e, deferito all'Autorità giudiziaria in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale. (Rer)