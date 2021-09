Vaticano: Papa, pandemia ci riporta all'essenziale, no alle false sicurezze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre ha rivolto un messaggio ai Partecipanti al Capitolo generale dell'Ordine dei frati carmelitani scalzi ricevuti questa mattina in Udienza nel Palazzo Apostolico: "In questo tempo, nel quale la pandemia ci ha messo tutti di fronte a tante domande e che ha visto il crollo di tante sicurezze, siete chiamati, in quanto figli di Santa Teresa, a prendere cura della vostra fedeltà agli elementi perenni del vostro carisma - ha detto il Papa - questa crisi, se ha qualcosa di buono – e certamente lo ha – è proprio di riportarci all'essenziale, a non vivere distratti da false sicurezze. Tale contesto è favorevole anche perché voi possiate esaminare lo stato di salute del vostro Ordine e alimentare il fuoco delle vostre origini" ha concluso il Pontefice. (Civ)