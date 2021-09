Libano: segretario generale Onu Guterres, nuovo governo è un passo molto importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo è “un passo molto importante” per il Libano. Lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite (Onu), Antonio Guterres, augurando al primo ministro libanese Najib Miqati “il miglior successo”. “Naturalmente questo non basta, ci sono tante altre cose da risolvere, ma la formazione di un nuovo governo era la condizione fondamentale affinché tutto il resto fosse possibile”, ha aggiunto Guterres in una conferenza stampa, evidenziando di aver già lavorato al fianco di Miqati in passato. “Spero che Miqati riesca a unire le diverse comunità e forze politiche per aiutare il Paese a superare la drammatica situazione che sta attraversando”, ha affermato il segretario generale dell’Onu. Il nuovo governo del Libano è stato formato ufficialmente ieri dopo più di 13 mesi senza un esecutivo nel pieno delle sue funzioni e una crisi economica, sociale e politica senza precedenti.(Lib)