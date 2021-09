Haiti: procuratore chiama il premier Henry a testimoniare su inchiesta omicidio ex presidente Moise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Haiti, Ariel Henry, è stato chiamato a testimoniare nell'inchiesta in corso sull'omicidio del presidente Jovenel Moise. La convocazione, inviata dal procuratore Bedford Claude in una lettera consultata dai media locali, arriva dopo che indagini hanno mostrato che Henry ha avuto delle conversazioni telefoniche con uno dei possibili organizzatori dell'assassinio. Come confermato dall'operatore mobile locale Digicel, due di queste telefonate sono avvenute il 7 luglio, giorno dell'assassinio di Moise, con uno dei principali sospettati e latitante, Joseph Felix Badio. Il premier è invitato a comparire martedi prossimo, 14 settembre. Moise è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella sua residenza il 7 luglio, mentre la moglie ha riportato ferite ed è stata successivamente ricoverata in ospedale negli Stati Uniti. Le autorità haitiane hanno già arrestato più di 40 persone, tra cui 18 cittadini colombiani e cinque cittadini statunitensi, nonché quattro agenti di polizia, presumibilmente coinvolti nell'assassinio di Moise. (Mec)