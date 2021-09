11 settembre: Rizzo (M5s), terrorismo nemico dell'umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dolore straziante delle Torri Gemelle in fumo ci siamo riconosciuti tutti. Abbiamo sofferto per quelle scene di distruzione e per il messaggio di terrore che gli attentatori davano al mondo. Ma abbiamo anche capito che una simile macchina di morte non poteva averla vinta. Ci siamo sentiti tutt'uno con il popolo statunitense ed è un sentimento d'immedesimazione che oggi, venti anni dopo, si rinnova e si rafforza. Lo afferma, nella ricorrenza del ventennale degli attentati dell'11 settembre 2001, Gianluca Rizzo, Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati."Tutta la comunità internazionale - prosegue Rizzo- deve unirsi nella lotta al terrorismo. Non possono esserci zone d'ombra, ambiguità o peggio complicità. Occorre lavorare per far uscire gli Stati dal loro egoismo o dall'illusione che il terrorismo possa nuocere solo ad alcuni Paesi e non ad altri. Il terrorismo è nemico dell'umanità, combatterlo e sradicarlo è interesse di tutti i popoli del mondo". "L'11 settembre non fu solo un criminale assalto ai valori occidentali – precisa Rizzo- fu anche e soprattutto il tentativo del terrore di cambiare l'agenda politica internazionale, imponendo lo scontro di civiltà e la guerra permanente. Molti errori sono stati fatti in risposta a quel vile e criminale attentato e la vicenda dell'Afghanistan è lì a dimostrarlo. Da quegli errori dobbiamo imparare". (Rin)