Polonia: premier Morawiecki, necessario difendere confini orientali del Paese e dell'Ue

- Il confine orientale della Polonia è il confine orientale dell'Unione europea. Lo ha affermato il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki in un'intervista rilasciata al quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Il capo del governo di Varsavia ha sottolineato che gli eventi in corso al confine polacco-bielorusso sono stati un tentativo di attacco e destabilizzazione della Polonia e dell’Ue. La sicurezza della frontiera deve essere mantenuta anche con una maggiore pressione migratoria, ha rilevato Morawiecki, ricordando come il suo esecutivo stia collaborando strettamente su questa questione con Lituania e Lettonia. "Dobbiamo e vogliamo mettere in sicurezza il confine orientale dell'Unione anche di fronte all’aumento della pressione migratoria. La situazione è tanto più tesa viste le manovre congiunte russo-bielorusse Zapad 2021, appena iniziate dall'altra parte del confine", ha sottolineato il capo del governo polacco. (segue) (Geb)