Polonia: premier Morawiecki, necessario difendere confini orientali del Paese e dell'Ue (2)

- Alla domanda sulla ricollocazione dei migranti all'interno dell'Ue, Moraviecki ha affermato che la Polonia vuole mantenere la sovranità in materia, in conformità con la risoluzione del Consiglio europeo del giugno 2018, affermando che non ci sarebbero stati trasferimenti forzati. Per quanto riguarda la "contesa sullo stato di diritto" con Bruxelles, il premier ha affermato che il rapporto fra esecutivo e magistratura deve rispettare la divisione tripartita dei poteri, e che tutte le modifiche in materia istituzionale vengono apportate attraverso la legislazione. "La magistratura in Polonia, che era post-comunista molto tempo dopo1989, richiede delle riforme, e deve essere possibile assicurare i giudici alla giustizia", ha sottolineato il premier. Il primo ministro ha anche fatto riferimento al rifiuto della Commissione europea di approvare i piani di ripresa di Polonia e Ungheria. "Non può esserci alcun collegamento tra il Recovery Fund e la nostra riforma della magistratura. Ne ha parlato anche il commissario Jourova", ha detto Morawiecki. (segue) (Geb)