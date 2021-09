11 settembre: Fico, vicinanza agli Usa, lotta al terrorismo richiede approccio multilaterale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Fico occorre dunque rafforzare la collaborazione tra Stati e il coordinamento fra i servizi di intelligence a livello internazionale, nonché implementare gli strumenti di cooperazione giudiziaria e di polizia, al fine di isolare e bloccare i canali di finanziamento così come quelli di approvvigionamento di armi alle organizzazioni terroristiche. "È necessario altresì agire sul piano culturale, favorendo l'inclusione e l'integrazione delle comunità straniere nel tessuto socio-culturale dei Paesi ospitanti, così da prevenire e contrastare i fenomeni di reclutamento e di radicalizzazione. Il nostro Paese è impegnato in prima linea nella lotta al terrorismo e all'estremismo violento e continuerà ad adoperarsi, in stretta collaborazione con gli altri Stati – a livello europeo e internazionale – nelle attività di prevenzione e contrasto e per rimuovere le cause", conclude Fico. (Rin)