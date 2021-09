Roma: danneggiate nella notte all'Eur due auto del car sharing del comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Due auto del car sharing di Roma Capitale sono state gravemente danneggiate da atti di vandalismo. Questa notte, in piazzale degli Archivi, all'Eur, si è verificato l'ennesimo episodio di teppismo che ha preso di mira le vetture "condivise" gestite da Roma Servizi per la Mobilità. In un veicolo è stata asportata la radio e rotto il computer di bordo, nell'altro è stato divelto lo specchietto. "Esprimiamo la più ferma riprovazione nei confronti di questi fatti- afferma in una nota Stefano Brinchi, presidente e amministratore delegato di Roma Servizi per la Mobilità - che colpiscono vetture di proprietà comunale. Un atto che è ancora più grave se si considera che queste auto hanno un doppio valore simbolico: oltre ad essere del Campidoglio, e quindi di tutti i romani, sono 'condivise'. Ossia sono in strada per offrire un servizio ai cittadini che, nei prossimi giorni, sarà menomato per colpa dell'inciviltà di alcuni".