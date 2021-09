India-Australia: ministro Esteri Jaishankar, Afghanistan sarà fra i temi della ministeriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partecipanti all'incontro dei ministri degli Esteri e della Difesa di India e Australia a Nuova Delhi parleranno degli sviluppi in Afghanistan. Lo ha annunciato oggi il ministro indiano degli Esteri, Subrahmanyam Jaishankar. "Credo anche che gli sviluppi in Afghanistan saranno un importante argomento di discussione tra noi oggi", ha detto Jaishankar nel suo discorso di apertura all'incontro del dialogo ministeriale in formato “2+2”. Il ministro ha osservato l'importanza di tenere un incontro di questo tipo mentre oltre agli effetti della pandemia di coronavirus l'ambiente geopolitico globale sta cambiando rapidamente e tutti i paesi sono chiamati a fornire una risposta adeguata sia "bilateralmente che con altri partner che la pensano allo stesso modo" per salvaguardare i propri interessi nazionali, nonché per garantire una regione indo-pacifica stabile e prospera. (segue) (Inn)