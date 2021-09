© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’America colpita al cuore è la ferita in una storia che è anche nostra. Lo scrive su Twitter la ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, secondo cui anche oggi il pensiero è accanto alle vittime, ai cari a cui sono state strappate, a chi ha dato la propria vita per salvare altre vite. "Accanto al grande popolo americano, nostro amico sempre", aggiunge. (Rin)