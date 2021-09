Campidoglio: il 12 settembre con "ViaLibera" stop circolazione anche in via Appia Antica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell’iniziativa #ViaLibera in programma domenica 12 settembre, con il previsto blocco totale della circolazione veicolare dalle ore 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19, con ordinanza sindacale è stata disciplinata in via sperimentale la circolazione anche in Via Appia Antica con le seguenti modalità: tra Porta San Sebastiano e la Chiesa Domine Quo Vadis sarà consentito esclusivamente il transito pedonale e ciclabile; tra la Chiesa Domine Quo Vadis e via della Caffarella, sarà istituito un tratto di parziale pedonalizzazione; tra via della Caffarella e via Appia Pignatelli sarà consentito esclusivamente il transito pedonale e ciclabile. Lo comunica in una nota il Campidoglio. (Com)