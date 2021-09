11 settembre: Mulè, lotta al terrore non può e non deve conoscere sosta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'11 settembre è l'evento che ha segnato e segnerà nella storia dell'uomo e del mondo il XXI secolo. Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè. "Un attacco terroristico che causò migliaia di morti e feriti, che ha stravolto le nostre regole di vita e ridefinito le strategie e gli equilibri geopolitici internazionali. L'11 settembre nella mente deviata dei suoi ideatori doveva mettere in dubbio valori come libertà e democrazia, tentando di inclinarli se non addirittura di cancellarli. Per questo, oggi più che mai, alla luce anche degli sviluppi tragici della situazione in Afghanistan la lotta al terrore non può e non deve conoscere sosta. Siamo chiamati tutti a fare la nostra parte per difendere quei diritti fondamentali e inalienabili che disegnano il confine tra libertà e oppressione, tra democrazia e dittatura, tra vita e terrore", si legge nella nota.(Res)