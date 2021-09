Sardegna: presidente Regione Solinas nominato commissario straordinario per la viabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incarico ha durata fino alla consegna degli interventi realizzati. Il Dpcm. Il Commissario straordinario sovraintenderà alla programmazione, progettazione, affidamento esecuzione dei seguenti interventi infrastrutturali sulla rete stradale sarda: SS131, completamento itinerario Sassari-Olbia – potenziamento, messa in sicurezza della SS 131 dal km 192+500 al km 209+500 (1 lotto); SS131, completamento itinerario Sassari-Olbia – potenziamento, messa in sicurezza della SS 131 dal km 192+500 al km 209+500 (2 lotto); SS 554, (ex 125) cagliaritana, connessione tra la 554 e la nuova SS 554; SS554 cagliaritana, adeguamento dell'asse attrezzato urbano ed eliminazione delle intersezioni a raso - primo intervento funzionale (dal km 1+500 al km 7+100); SS554 cagliaritana, adeguamento dell'asse attrezzato urbano ed eliminazione dell'intersezione a raso, secondo intervento funzionale (dal km 7+100 al km 11+850); SS130, eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu dal km 3+100 a 15+600; SS291, lavori di costruzione del lotto 1 da Alghero a Olmedo in località Bivio cantoniera di Rudas (completamento collegamento Alghero-Sassari) e del lotto 4 tra Bivio Olmedo e aeroporto Alghero-Fertilia (bretella per l'aeroporto); SS195 Sulcitana Cagliari-Pula, completamento dell'itinerario Cagliari-Pula; collegamento con SS 130 e aeroporto Cagliari-Elmas lotto 2; SS126, realizzazione nuovo collegamento terrestre dell'istmo con l'isola di Sant'Antioco e della circonvallazione di Sant'Antioco; Nuova SS125/133 Bis Olbia-Palau tratta Olbia Nord al km 330+800 San Giovanni; nuova SS125/13 BIS Olbia Palau tratta Arzachena-Palau da svincolo di Arzachena nord al km 351 dell'attuale SS125 – primo stralcio; SS125 tronco Tertenia-San Priamo: lotto primo, stralcio secondo. (Rsc)