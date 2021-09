Rifiuti: Ama, rimossi ingombranti, Raee e altro abbandonati da incivili davanti a centro raccolta Corviale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ama, questa mattina ha effettuato l’ennesimo intervento di rimozione dei rifiuti ingombranti, Raee ed altro, abbandonati da alcuni incivili di fronte al Centro di Raccolta Corviale (Municipio XI), attualmente chiuso per lavori di ristrutturazione. L’Azienda ha già provveduto ad inoltrare la segnalazione al comando della Polizia Locale, in modo da contrastare questo fenomeno odioso e oltretutto dannoso per l’ambiente urbano. Lo rende noto Ama. (Com)