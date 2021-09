Covid: Iss, forte diminuzione ricoveri e terapie intensive per persone vaccinate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto superiore di sanità chiarisce che è forte la riduzione del rischio di infezione da Sars-Cov2 nelle persone che hanno completato il ciclo vaccinale rispetto ai non vaccinati: 77 per cento per la diagnosi, 93 per cento per l'ospedalizzazione, 96 per cento per i ricoveri in terapia intensiva e per i decessi. "La maggior parte dei casi notificati negli ultimi 30 giorni sono stati diagnosticati in persone non vaccinate", prosegue il report dell'Iss, secondo cui nel 26 per cento delle diagnosi di Sars-CoV-2, il 37,4 per cento delle ospedalizzazioni, il 46,7 per cento dei ricoveri in terapia intensiva e il 49,9 per cento dei decessi negli over 80 siano avvenuti tra coloro che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino. (Rin)