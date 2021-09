Usa: Cdc, non vaccinati rischiano di contrarre Covid-19 quattro volte di più dei vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone non vaccinate hanno quattro volte e mezzo più probabilità di contrarre il Covid-19 e fino a 11 volte più probabilità di morire a causa dell'infezione rispetto a chi ha completato il ciclo di vaccinazione. Lo dicono i dati raccolti nell'ultimo studio dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). Nel corso della presentazione alla stampa, la direttrice dei Cdc Rochelle Walensky ha sottolineato che in base ai dati raccolti "la vaccinazione funziona e ci proteggerà dalle gravi complicazioni del Covid-19". "Osservando i casi negli ultimi due mesi in cui la variante Delta era la variante predominante in circolazione in questo paese, quelli che non sono stati vaccinati avevano circa quattro volte e mezzo più probabilità di contrarre il Covid-19 (rispetto a chi lo è), oltre 10 volte più probabilità di ammalarsi ed essere ricoverato in ospedale e 11 volte più probabilità di morire a causa della malattia", ha detto Walensky. (segue) (Nys)