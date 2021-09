Usa: Cdc, non vaccinati rischiano di contrarre Covid-19 quattro volte di più dei vaccinati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene la protezione sia rimasta forte contro la variante Delta, lo studio ha anche confermato un aumento delle infezioni da Covid-19 più lievi tra le persone completamente vaccinate, che secondo gli autori riflette "il potenziale declino dell'immunità della popolazione indotta dal vaccino". Altri due studi statunitensi hanno anche scoperto che i vaccini Covid-19 offrono una forte protezione contro il ricovero e la morte, anche di fronte alla variante Delta altamente trasmissibile, ma la protezione del vaccino sembra calare tra le persone anziane, specialmente tra quelle dai 75 anni in su. I dati statunitensi sui ricoveri in ospedale, raccolti da nove stati durante il periodo in cui la variante Delta era dominante, suggeriscono anche che il vaccino Moderna è stato più efficace nel prevenire i ricoveri tra individui di tutte le età rispetto ai vaccini di Pfizer o Johnson & Johnson. Secondo i dati, il vaccino Moderna è stato efficace al 95 per cento nel prevenire l'ospedalizzazione rispetto all'80 per cento registrato da Pfizer e al 60 per cento di J&J. (Nys)