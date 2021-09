Milano 2021: Bernardo, Sala boicotta il centrodestra sugli spazi elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato sindaco di centrodestra a Milano, Luca Bernardo, a margine della presentazione della sua lista civica "Milano insieme si cura" ha voluto "denunciare una situazione molto delicata, anche a nome delle altre liste", come ha detto il deputato Guido Della Frera, tesoriere della campagna elettorale di Bernardo. Secondo quanto è stato riferito, le plance dei manifesti elettorali - "che sono l'unica forma di propaganda che abbiamo per la legge in Italia che impedisce altre forme" - sono ancora bloccate. "Ci sono 28 liste che corrono alla campagna elettorale" e al momento le plance "non possono essere utilizzate da nessuna lista perché ne mancano quattro". "Noi il nostro spazio ce lo abbiamo, non è numerato, ma c'è. Sono fuori Forza Italia e tre liste della componente di sinistra. Quindi non lo diciamo per un nostro interesse, ma perché qui c'è in ballo la democrazia" ha aggiunto Della Frera, sottolineando che anche la pubblicità sui taxi è ancora bloccata. "È la seconda settimana che non abbiamo risposte, se non esattamente due giorni fa da un dirigente che riferiva che ci vogliono 60 giorni a Milano per avere una risposta sulle richieste" ha sottolineato Bernardo. "Non è pensabile e possibile che un cittadino milanese, chiunque, vada e passino 60 giorni per avere una risposta. Questo non è il Comune che vogliamo. Quindi, come dico sempre, andiamo a lavorare invece di pensare a fare altro. Soprattutto, non voglio pensare che sia un boicottaggio contro il candidato di centrodestra", ha concluso Bernardo.(Rem)