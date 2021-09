11 settembre: Guterres, oggi celebriamo solidarietà e unità di quei momenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, nel ventennale degli attentati dell'11 settembre a New York, le Nazioni Unite ricordano la solidarietà, l'unità e la determinazione espresse due decenni fa dalla comunità internazionale per un futuro senza terrorismo. Lo ha detto il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nel suo messaggio di celebrazione in ricordo degli attentati che vent'anni fa scossero il mondo."Oggi celebriamo un giorno cupo impresso nella mente di milioni di persone in tutto il mondo. Un giorno in cui quasi 3mila vite provenienti da oltre 90 paesi sono state prese da terroristi in attacchi codardi ed efferati negli Stati Uniti d'America. Altre migliaia sono rimaste ferite", ha detto Guterres nel suo messaggio. (Nys)