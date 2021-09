Sardegna: non si sono vaccinati, l'Aou sospende di Cagliari sospende 70 dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vaccinarsi non è solo un obbligo di legge ma anche un atto di etica sociale e civile". E' quanto afferma la commissaria straordinaria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, Agnese Foddis, commentando la sospensione di 70 dipendenti dell'azienda che ancora non si sono vaccinati e che sono stati sospesi dal lavoro e dallo stipendio. "Abbiamo una grande responsabilità nei confronti dei pazienti - afferma Foddis - vaccinarsi non è solo un obbligo di legge ma anche un atto di etica sociale e civile, uno strumento importante che consente di mettere in sicurezza i soggetti fragili sia per il proprio bene sia della comunità. Se queste categorie sono coperte si alleggerisce il sistema sanitario e si può prestare maggiore attenzione alle altre patologie". (Rsc)