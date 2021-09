11 settembre: premier britannico Johnson, attentati non hanno intaccato fiducia in libertà e democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco terroristico dell'11 settembre contro gli Usa "non è riuscito a mettere in discussione la nostra fiducia nella libertà e nella democrazia". Lo ha affermato il premier britannico Boris Johnson, in un messaggio per la commemorazione del ventesimo anniversario dell'attentato. Pur di fronte a una minaccia terroristica che è rimasta a livello globale, le persone si sono rifiutate di "vivere nella paura permanente". "Il fatto che oggi ci uniamo - nel dolore ma anche nella fede e nella determinazione - dimostra il fallimento del terrorismo", ha proseguito Johnson. (Rel)