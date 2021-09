Medio Oriente: arrestati altri due dei sei palestinesi evasi da carcere Gilboa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri due dei sei palestinesi evasi lunedì 6 settembre dal carcere israeliano di massima sicurezza di Gilboa sono stati arrestati dalla polizia israeliana vicino a Nazareth. Lo rende noto il quotidiano israeliano “Times of Israel”. “Altri due prigionieri sono stati catturati mentre si nascondevano in un parcheggio", ha dichiarato la polizia israeliana, portando a quattro il numero degli evasi arrestati fino ad ora. Le autorità israeliane hanno arrestato ieri sera Mahmoud Abdullah Ardah, 45 anni e in carcere dal 1996, e Yaqoub Qadri, 48 anni, entrambi accusati di essere membri delle Brigate al Quds. Questa mattina sono stati arrestatia Shibli Umm al Ghanam, a est di Nazareth, Zakaria al Zoubeidi, ex comandante delle Brigate dei martiri di Al Aqsa - un gruppo armato affiliato al Fatah - nella città di Jenin, in Cisgiordania, e Mahmoud Ardah, in carcere con l’accusa di essere membro delle Brigate al Quds. Secondo quanto riferito dalla polizia israeliana, i due uomini sono stati catturati da una squadra composta da membri dell’unità speciale antiterrorismo e membri dello Shin Bet (l'agenzia di intelligence per gli affari interni di Israele). I sei prigionieri palestinesi erano scappati la mattina del 6 settembre, attraverso un tunnel scavato sotto un lavandino in una cella, per uscire dall'esterno del carcere attraverso un buco nel terreno.(Res)