Roma: sei persone arrestate per furto nelle ultime 24 ore

- Nelle ultime 24 ore, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i carabinieri del Comando provinciale di Roma hanno arrestato sei persone – tutte senza fissa dimora e con precedenti - quattro con l’accusa di furto aggravato e due con l’accusa di rapina. Nel pomeriggio, i carabinieri della stazione Roma San Pietro, con l’ausilio dei militari dell’VIII Reggimento “Lazio”, hanno arrestato un 57enne romano che dopo essere entrato in un negozio del centro commerciale in via di Valle Aurelia, ha indossato un paio di scarpe sportive simulando di volerle provare e, dopo aver danneggiato la placca antitaccheggio, ha oltrepassato le casse senza pagare, tentando di scappare. I dipendenti lo hanno bloccato e lo hanno consegnato ai Carabinieri intervenuti, che lo hanno ammanettato. La refurtiva è stata riconsegnata al negozio. (segue) (Rer)