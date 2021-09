Roma: sei persone arrestate per furto nelle ultime 24 ore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In serata, invece, i carabinieri della stazione Roma San Pietro hanno arrestato un 47enne della Georgia con l’accusa di rapina impropria. L’uomo, è entrato in supermercato in via Angelo Emo e dopo aver riempito una borsa con numerose bottiglie di superalcolici, per un valore di circa 300 euro, ha tentato di consegnarle ad un complice che lo attendeva oltre le casse ma i due sono stati sorpresi dai dipendenti che hanno cercato di bloccarli. I malviventi hanno iniziato a spintonare il personale addetto nel tentativo di scappare ma all’arrivo dei carabinieri, immediatamente allertati, il 47enne era ancora trattenuto mentre il suo complice era riuscito a divincolarsi e scappare. (segue) (Rer)