Roma: sei persone arrestate per furto nelle ultime 24 ore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stessa scena si è ripetuta anche in un supermercato in via Portuense dove una 25enne romana ha prelevato 4 bottiglie di superalcolici da un espositore e le ha nascoste nella sua borsa e si è poi diretta verso le casse chiedendo di pagare solo una barretta di cioccolato. Il direttore dell’esercizio commerciale che aveva notato la scena, l’ha fermata per chiederle spiegazioni, intimandole di riconsegnare la merce nascosta. La donna si è scagliata contro di lui minacciandolo di morte e spintonandolo violentemente nel tentativo di guadagnarsi la fuga. E’ stata arrestata dai carabinieri della stazione Roma Bravetta che hanno recuperato la refurtiva. Tutti gli arrestati sono poi stati accompagnati in caserma e trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. (Rer)