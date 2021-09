11 settembre: Letta, ferita ancora aperta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo cambiò per sempre l’11settembre. Ma l’anniversario, dopo gli ultimi orribili trenta giorni di Kabul, è ancora una ferita aperta che non si rimargina. È ancora morte, odio e discriminazione. E domande. Le risposte le cerchiamo, ma almeno per ora, ancora non ci sono. Lo scrive su Twitter il segretario del Partito democratico Enrico Letta in occasione del ventesimo anniversario degli attentati dell’11 settembre 2001. (Rin)