India-Australia: al via oggi il primo dialogo ministeriale Esteri-Difesa (2)

- Singh ha espresso soddisfazione per l’arrivo della delegazione di alto livello livello dall’Australia e per la crescita delle relazioni bilaterali e ha definito “molto proficua e approfondita” la discussione avuta con Dutton, sottolineando il focus sull’Indo-Pacifico. “Sia l’Australia sia l’India hanno interessi enormi nella pace, nello sviluppo e nella libera circolazione degli scambi commerciali, nell’ordine basato sulle regole e nella crescita economica nella regione”, ha affermato. Riguardo agli obiettivi della cooperazione di settore, Singh ha citato il miglioramento della condivisione delle informazioni, lo sviluppo di tecnologie di difesa emergenti e il supporto logistico. “Entrambi abbiamo convenuto che ci sono opportunità di collaborazione bilaterale per il co-sviluppo e la co-produzione”, ha riferito a proposito dell’industria militare. (Inn)