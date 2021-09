Roma 2021: Raggi, Ama ripartita grazie a piano risanamento approvato da nostra amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ama è ripartita grazie al piano di risanamento dell’azienda approvato dalla nostra Amministrazione. Una vera rivoluzione, dopo decenni di cattiva gestione: dopo aver scoperto un buco di oltre 250 milioni di euro creatosi dal 2003, oggi abbiamo un nuovo piano industriale e possiamo migliorare i servizi di raccolta per i cittadini di Roma". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca uscente di Roma del M5s Virginia Raggi. "Soprattutto possiamo cominciare a tagliare le tasse. Per esempio – oltre alle diverse agevolazioni tariffarie già concesse alle imprese e alle attività commerciali – abbiamo avviato 'Roma Food Policy': un’iniziativa di lotta allo spreco alimentare che consente ai commercianti che aderiscono di usufruire di un maxi-sconto sulla bolletta Tari. Stiamo parlando del 25 per cento in meno per chi presenta a Roma Capitale progetti di redistribuzione, a titolo gratuito, del cibo in eccesso. Una vera inversione di tendenza rispetto ai grandi sprechi a cui, purtroppo, abbiamo assistito in passato, che si basa su un funzionamento semplice: meno sprechi e meno paghi". (segue) (Rer)