11 settembre: Brunetta, ancora oggi il nostro impegno per libertà e democrazia

- Quel giorno ero al Parlamento europeo per il mio lavoro di eurodeputato. Lo sgomento si impadronì di tutti noi. Un colpo al cuore dell’Occidente. Al nostro cuore. Oggi, come allora, ancora qui con i nostri valori, il nostro impegno per la libertà e la democrazia. Lo scrive su Twitter il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta in occasione del ventesimo anniversario degli attentati dell’11 settembre 2001. (Rin)