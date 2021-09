Vaticano: Papa, la famiglia è viva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La famiglia è viva se si ritrova unita nella preghiera. Lo ha detto papa Francesco ai partecipanti al Pellegrinaggio nazionale delle Famiglie. "La famiglia è forte, se riscopre la Parola di Dio e il valore provvidenziale di tutte le sue promesse. La famiglia è generosa – ha sottolineato Bergoglio - e costruisce la storia se rimane aperta alla vita, se non discrimina e serve i più fragili e bisognosi, se non smette di offrire al mondo il pane della carità e il vino della fraternità". Per Papa Francesco prendendo spunto dal tema del pellegrinaggio "Nella comunione... la gioia!" ha osservato "Esprime chiaramente una scelta di fondo: ricercare non la gioia "consumista e individualista", che "non fa che appesantire il cuore", ma quella gioia che si vive in comunione, che si condivide e si partecipa, perché "si è più beati nel dare che nel ricevere". (Civ)