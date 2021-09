11 settembre: Carfagna, avanti col progetto di una difesa comune europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel ventennale dell’11 settembre il primo dovere è la solidarietà al popolo americano e a tutte le vittime dell’odio fondamentalista. Noi non dimentichiamo. Non abbiamo piegato la testa ieri, non lo faremo oggi: avanti col progetto di una difesa comune europea. Lo scrive su Twitter la ministra per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna in occasione del ventesimo anniversario degli attentati dell’11 settembre 2001. (Rin)