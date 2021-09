11 settembre: Pedica (+Europa), tenere alta la guardia contro terrorismo, Ue sia unita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono passati 20 anni dall'atto terroristico che ha cambiato l'America, ma i ricordi rimangono incancellabili nelle menti, sia di chi quei momenti li ha vissuti direttamente, sia di chi li ha guardati incredulo e inorridito alla tv". Lo afferma in una nota Stefano Pedica di Più Europa . "L'11 settembre 2001 è il giorno che ha segnato per sempre l'America - continua Pedica - anzi, il mondo. Il bilancio delle vittime fa ancora accapponare la pelle: 2.974 persone morirono nei quattro attentati e, tra queste, 2.752 persero la vita nell'attacco alle torri gemelle. Oggi con la fine drammatica della guerra ventennale in Afghanistan e il ritorno dei talebani al potere, l'attenzione contro il terrorismo deve essere ancora più forte. Oggi siamo tutti americani ma abbiamo anche la consapevolezza che contro il terrorismo serve un'Europa più unita e coesa". (Com)