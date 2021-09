Bielorussia: da lunedì al via una missione virtuale del Fondo economico internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) inizierà la prossima settimana una missione virtuale in Bielorussia, nell'ambito del mandato di sorveglianza e monitoraggio economico. La missione mira a raccogliere maggiori informazioni sugli sviluppi economici in Bielorussia e sulla sua risposta alla pandemia di Covid-19, ha affermato un portavoce dell'Fmi. Il mese scorso il Fondo ha dichiarato che stava monitorando la Bielorussia, nonostante la concessione a Minsk di quasi un miliardo di dollari in nuovi diritti speciali di prelievo (Dsp). (Rum)