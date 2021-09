© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vent'anni dall’attentato alle Torri Gemelle che stravolse le nostre vite per sempre. Una preghiera per le vittime, impegno e determinazione nel combattere e sconfiggere ogni forma di terrorismo. Lo scrive su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini in occasione del ventesimo anniversario degli attentati dell’11 settembre 2001. (Rin)