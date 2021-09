Costa d'Avorio: morto di Covid-19 l'ex primo ministro Banny

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro della Costa d'Avorio Charles Konan Banny è morto in un ospedale di Parigi dopo aver contratto il Covid-19. Lo hanno fatto sapere i suoi più stretti collaboratori ai media locali, specificando che Banny è morto ieri nell'ospedale americano nel sobborgo di Neuilly-sur-Seine, elegante periferia parigina, dov'era ricoverato dopo aver contratto la malattia in Costa d'Avorio. La sua memoria è stata celebrata anche dall'ex premier ed ex presidente dell'Assemblea nazionale, Guillaume Soro, secondo il quale Banny "ha cambiato la mia percezione della politica ivoriana e di alcuni dei suoi attori". Membro del Partito democratico ivoriano (Pdci), Banny è diventato primo ministro nel dicembre 2005 in base a una risoluzione delle Nazioni Unite. Ha ricoperto il ruolo fino ad aprile 2007. Nel 2011, dopo la crisi elettorale che ha provocato la morte di 3mila persone, è stato nominato capo della Commissione per il Dialogo, la Verità e la Riconciliazione. Nel 2015 si è candidato alla presidenza, senza successo, contro l'attuale uscente Alassane Ouattara. (Res)