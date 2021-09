Sardegna: spesa per giochi dimezzata per colpa di Covid e lockdown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza Covid e il lockdown sono le cause principali del calo del 51 per cento registrato dai giochi in Sardegna nel 2020, secondo i dati del Libro Blu dell'Agenzia Dogane e Monopoli elaborati da Agipronews. Un autentico crollo ha registrato SuperEnalotto e altri giochi a totalizzatore (-220 per cento, da 31,5 a -37,9 milioni), ma a subire le perdite maggiori sono state slot e videolottery, che fanno registrare una contrazione di quasi il 50 per cento, con una spesa (ovvero la raccolta meno le vincite ottenute dai giocatori) di 143,9 milioni. Perdite anche per il bingo (-48,4 per cento, 3,4 milioni), le scommesse ippiche (-52,2 per cento) e sportive (-30,9 per cento). (Rsc)