Afghanistan: compagnia di bandiera pakistana riprende voli da Islamabad a Kabul la prossima settimana

- La Pakistan International Airlines (Pia), compagnia di bandiera pakistana, riprenderà i voli da Islamabad a Kabul, in Afghanistan, la prossima settimana. Lo ha fatto sapere il portavoce di Pia, Abdullah Hafeez Khan, secondo il quale il primo volo tra i due paesi è programmato per lunedi prossimo, 13 settembre, mentre l'emittente locale "Radio Pakistan" precisa che un totale di 350 passeggeri voleranno da Kabul e Islamabad nel prossimo fine settimana. Con la ripresa dei voli, la compagnia pakistana sarà il primo servizio commerciale estero a Kabul da quando i talebani hanno preso il potere in Afghanistan a metà agosto. L'aeroporto di Kabul è stato gravemente danneggiato durante una caotica evacuazione di oltre 120 mila persone che si è conclusa con il ritiro delle forze statunitensi il 30 agosto. Negli ultimi due giorni la compagnia aerea Qatar Airways ha operato due voli charter da Kabul, trasportando principalmente stranieri e afgani che non sono stati portati via durante l'evacuazione.(Res)