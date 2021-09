Sardegna: altri 51 profughi afghani sbarcano a Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri 51 profughi afghani sono arrivati in Sardegna ieri mattina a bordo della traghetto Tirrenia approdato a Cagliari. Si tratta del quarto arrivo nell'Isola dove sono giunti complessivamente 210 cittadini afghani in fuga dal paese sotto il controllo dei Talebani. Il gruppo sbarcato ieri a Cagliari era costituito soprattutto da nuclei familiari con bambini. 17 in tutto i minori. In banchina è stato allestito il punto accoglienza a cura di Croce rossa italiana, Protezione civile e Ats dove sono state eseguite le visite mediche e i tamponi anti-Covid. Il 50 per cento dei profughi arrivati ieri rimarrà a Cagliari, il 30 per cento a Sassari, gli altri saranno distribuiti nelle province di Nuoro e Oristano. (Rsc)