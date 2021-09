Montagna: Gelmini, legge-quadro per contrastare spopolamento e rilanciare turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema del piccoli Comuni, soprattutto montani, “stiamo lavorando con Anci e Uncem. L'idea è di costruire una legge-quadro sulla montagna, e di utilizzare l'opportunità del Piano nazionale di ripresa e resilienza per ‘ricucire’ i territori”. Lo afferma Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un’intervista a “L’Eco di Bergamo”. “Il primo tema è contrastare lo spopolamento, poi ovviamente dobbiamo aiutare le attività economiche. Dobbiamo guardare alla montagna come risorsa turistica, ma non solo”. C’è chi avanza l’ipotesi di una defiscalizzazione ad hoc. “L'argomento è già entrato nella proposta a cui stiamo lavorando, studiata con i sindaci di montagna. L'idea è di pensare alla salute, alle attività produttive, ai servizi, alle giovani coppie, alle abitazioni e alle attività economiche, oltre che al dissesto idrogeologico”. (Rin)