Pil: Confindustria, recupero prosegue spedito vicino al 6 per cento

- Prosegue spedito il recupero del Pil italiano: il 2021, comunque, potrebbe chiudersi con un recupero vicino al +6,0 per cento. E' quanto emerge dalla congiuntura flash di settembre del Centro Studi Confindustria (Csc), secondo cui dopo il forte rimbalzo del secondo trimestre (+2,7 per cento), nel terzo trimestre i principali indicatori stanno tenendo, nonostante gli effetti della scarsità di alcune materie prime e semilavorati e la ripresa dei contagi. Rimane molta incertezza per il quarto trimestre, legata al proseguimento dell’epidemia.(Rin)